Wenn die meisten schon den Feierabend genießen, erwacht bei der Tonfunk GmbH in der Leiterplattenbestückung eine magische Atmosphäre. Wie von Geisterhand geführt, setzt eine Maschine mit größter Präzision mit atemberaubender Geschwindigkeit winzige elektronische Bauteile auf Leiterplatten. Einer der „Magier“ ist Bernd Gerstenbach. Er steuert, bestückt und überwacht die Produktion von Leiterplatten. Die Ergebnisse seiner Arbeit kommen weltweit zum Einsatz.

Knapp 500 Mitarbeiter beschäftigt die Tonfunk GmbH am Standort Falkenstein am Harz. Das Unternehmen hat sich auf die Fertigung und Entwicklung von elektronischen Baugruppen sowie Geräten spezialisiert. Führende Unternehmen der Medizintechnik, IT-Branche, des Automobilbaus, für Industrieelektronik und Gebäudetechnik aus der ganzen Welt lassen bei Tonfunk produzieren.

Die Tonfunk-Wurzeln reichen bis in das Jahr 1958 zurück. Einst als PGH Tonfunk gegründet, hat sich das Unternehmen heute zu einem leistungsstarken Fertigungsdienstleister entwickelt. Extrem leistungsfähig und hochflexibel bietet das Unternehmen neben der Leiterplatten-Bestückung auch die Montage kompletter elektronischer Baugruppen, Geräte und Systeme an.

Von Feierabendstimmung ist um 19 Uhr und der Fertigung noch nichts zu spüren. Die Produktion läuft auf Hochtouren. Von Bernd Gerstenbach verlangt das ein wachsames Auge. Auch wenn die Maschine vollautomatisch in Sekundenschnelle die Leiterplatten bestückt, liegt die Qualitätskontrolle jedoch beim Menschen. Die Maschine signalisiert zwar selbstständig Fehler, doch die aufgetretenen Probleme muss der Mensch lösen. Von der Fehlerbehebung bis zur sicheren Weiterproduktion der Baugruppen – alles liegt in seinen Händen.

Bernd Gerstenbach ist ein sogenannter Linienbediener. Ein idealer Beruf für Quereinsteiger, die eine interessante und abwechslungsreiche Aufgaben sowie einen modernen Arbeitsplatz suchen. Tonfunk bietet flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und die Erfahrung von 65 Jahren Firmengeschichte. Etwa ein Jahr dauert die Ausbildung zum Linienbediener. In dieser Zeit erfährt man etwas über die Produktionsprozesse, bekommt spezielle Computer-Kenntnisse vermittelt und lernt die Maschinen kennen.

Bevor die von Bernd Gerstenbach bestückten Leiterplatte oder produzierten Baugruppen die Fertigung verlassen, werden alle Teile einer automatischen Qualitätskontrolle unterzogen. Erst danach erfolgen die Endmontage, die Verpackung und der Versand. Die Tonfunk-Produkte finden ihren Einsatz unter anderem in Röntgen- und MRT-Geräten, in Windkraftanlagen, in Kraftfahrzeugen und in hochwertigen Soundanlagen zum Beispiel für Fußballstadien.

Foto: Tonfunk GmbH

Die Tonfunk-Gruppe gehört zu den innovativsten Unternehmen der Region. Von der Entwicklung über die Materialbeschaffung, von der Arbeitsvorbereitung über die Produktion bis hin zur Logistik - die knapp 500 Mitarbeiter des Unternehmens leben Elektronik. In der eigenen Lehrwerkstatt werden Elektroniker und Industrieelektriker ausgebildet. Außerdem werden Ausbildungsplätze für Industriekaufleute, Fachinformatiker und technische Produktdesigner angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei Tonfunk ein Duales Studium in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik oder Betriebswirtschaftslehre zu absolvieren. Wer sich noch nicht sicher ist, ein Praktikum bei Tonfunk kann den nötigen Impuls geben.

„Die Elektronik, die hier entsteht, bildet das unsichtbare Rückgrat unserer Welt“, ist Bernd Gerstenbach überzeugt. Die noch verbleibenden drei Stunden seiner Schicht vergehen wie im Flug. Dann übernimmt die Nachtschicht.

Kontaktdaten:

TONFUNK-GRUPPE

Falkenstein (Harz) OT Ermsleben

www.tonfunk.de