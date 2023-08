Innovative Lösung gegen den Fachkräftemangel

Inmitten der wachsenden Herausforderungen des Fachkräftemangels in Deutschland haben die Industrie- und Handels- und die Handwerkskammern in Sachsen-Anhalt ein neues Ausbildungsportal entwickelt: Hallo-Beruf.de. Diese Online-Plattform bietet regionalen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Praktikums- und Ausbildungsplätze kostenlos zu bewerben, wodurch sie die Fachkräfte von morgen schon heute erreichen können.

Hallo-Beruf.de: Damit die Generation Z Sie gut findet!

Hallo-Beruf.de zielt darauf ab, das Matching zwischen Ausbildungsinteressierten und Ausbildungsunternehmen zu verbessern. Mit der Möglichkeit, sich mit einem Logo und einem Kurzporträt zu präsentieren, können Unternehmen das Interesse der Generation Z wecken und sich als attraktive Arbeitgeber im Ausbildungs- und Praktikumsmarkt positionieren.

Intuitive Suche und umfangreiche Angebote

Die intuitive Suche nach Beruf, Stichwort, Stadt oder PLZ auf Hallo-Beruf.de vereinfacht den Prozess für die Praktikums- und Ausbildungssuchenden erheblich. So können sie schnell und einfach die passenden Angebote in Sachsen-Anhalt finden.

Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hallo-Beruf.de wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Initiative Bildungsketten gefördert. Diese Unterstützung unterstreicht die Bedeutung der Plattform für die Bekämpfung des Fachkräftemangels und die Förderung der beruflichen Bildung in Sachsen-Anhalt.

Die Brücke zu den Fachkräften von morgen

Mit Hallo-Beruf.de wird die Brücke zu den Fachkräften von morgen geschlagen. Es ist eine Initiative, die zeigt, dass der Fachkräftemangel nicht nur ein Problem ist, sondern auch eine Chance für Unternehmen, sich aktiv für die Zukunft zu engagieren und dabei gleichzeitig ihre eigene Zukunft zu sichern. Mit Hallo-Beruf.de können Unternehmen in Sachsen-Anhalt den Fachkräftemangel aktiv bekämpfen und ihre Fachkräfte von morgen schon heute kennenlernen.

Handeln Sie jetzt

Besuchen Sie Hallo-Beruf.de und entdecken Sie, wie Sie die Fachkräfte von morgen schon heute erreichen können. Nutzen Sie die Chance, sich aktiv für die Zukunft zu engagieren und dabei gleichzeitig Ihre eigene Zukunft zu sichern

Ein Praktikum lohnt sich, um herauszufinden, was du wirklich willst! An unserem Dessauer Standort bieten wir fünf verschiedene Ausbildungsberufe an, in Kemberg drei.

Jens Weber, Geschäftsführer Gress + Zapp GmbH