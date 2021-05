Alice Cooper spielt auf Wacken Open Air 2017

Grund zum Jubeln für Metal-Fans: Die Veranstalter des Wacken-Festivals haben zu Weihnachten die Auftritte mehrerer Topstars aus der Szene angekündigt. Unter anderem könnten Fans sich auf die Shows von Rocklegende Alice Cooper und den Trash-Metal-Pionieren Megadeth freuen, teilte eine Festival-Sprecherin an Heiligabend mit.

Über den ganzen Dezember verteilt hatten die Macher insgesamt 60 Künstler für das dreitägige Festival im August kommenden Jahres bestätigt. Zu den angekündigten Künstlern zählen die britische Rockgruppe Status Quo, die mit Hits wie „In The Army Now” und „Rockin‘ All Over The World” ihren Wacken-Einstand feiern werden, sowie Schock-Rocker Marilyn Manson.

Das Wacken-Festival wird seit 1990 jährlich am ersten August-Wochenende in der gleichnamigen Gemeinde im Kreis Steinburg veranstaltet. Mit durchschnittlich rund 75 000 Besuchern zählt es zu den größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Für Neujahr hat der Veranstalter die Bekanntgabe einer weiteren Band angekündigt. (dpa/lno)