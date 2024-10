Die beiden Wohnanlagen in der Albert-Einstein-Straße und der Zerbster Straße in Halle-Neustadt bieten ihren Mietern Selbstständigkeit, Serviceleistungen rund um das betreute Wohnen und ein abwechslungsreiches Freizeitangebot.

ALBERTINEN UND KATHARINEN WOHNANLAGEN IN HALLE

Halle-Neustadt (kee). „Bei uns fühlt es sich noch ein bisschen an wie im Halle-Neustadt der 1960er und -70er Jahre“, sagt Susan Schäfer über die Albertinen-Wohnanlage, deren Einrichtungsleiterin sie seit 14 Jahren ist.

Hier im Herzen von Halle-Neustadt fühlt man sich zu Hause. Die Mieterinnen und Mieter leben selbstständig in ihrer eigenen Wohnung wie in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus. So, wie sie es von früher kennen. Nach dem Einzug entstehen schnell neue Freundschaften.

Betreutes Wohnen in Halle: Albertinen-Wohnanlage mit vielen Angeboten

Die Mieter nehmen aktiv am Leben in der Wohnanlage in Halle teil. Gartenfeste gehören ebenso dazu wie gemeinsame Ausflüge und Skatturniere. Foto: Ingo Zander

Die Nachbarn sind nett, man plaudert, man hilft sich, man trifft sich zum Kaffee. Hier leben normale Leute, mit normalem Einkommen und normaler Lebenssicht – sie sind nur ein paar Jährchen älter. Und doch ist etwas anders.

Die Treppe muss nicht mehr selbst gewischt, die Fenster nicht mehr geputzt, das Mittagessen kann gemeinsam im gemütlichen Speiseraum eingenommen werden. Wer will kann Sport treiben, Singen oder Kegeln oder sich in der Wellness-Oase verwöhnen lassen.

Betreutes Wohnen in Halle-Neustadt: Immer ein offenes Ohr für die Mieter

Susan Schäfer: „Wer hier wohnt braucht sich ein bisschen weniger Sorgen machen, kann Kummer aber auch Freuden teilen. Niemand muss allein sein, wer es jedoch möchte, der genießt die Ruhe in seiner Wohnung.“ Bei Bedarf oder gesundheitlichen Problemen unterstützen Pflegekräfte.

Die zuverlässige Hausverwaltung hat das Herz am rechten Fleck, die Mitarbeiter an der Pforte haben immer ein nettes Wort auf den Lippen. Dass sich die Bewohner genauso wie die Mitarbeiter hier wohlfühlen, ist auch das Verdienst von Susan Schäfer. „Jedes Gesicht kenne ich und alle Namen habe ich im Kopf“, erzählt die Chefin stolz, die auch immer ein offenes Ohr für Mieterinnen und Mieter hat.

2004 wurde die Albertinen-Wohnanlage eröffnet. Im Juli fand hier das alljährliche Sommerfest statt.

Albertinen-Wohnanlage in Halle-Neustadt wurde umfassend saniert und ausgebaut

Die zwei Elfgeschosser wurden in der Jahrtausendwende umfassend saniert und umgebaut. Die Wohnungsgrundrisse wurden den Bedürfnissen an ein betreutes und altersgerechtes Wohnen angepasst. 2004 wurde die Albertinen-Wohnanlage eröffnet.

Seitdem ist sie – in einem Stadtteil, der sich immer wieder wandelt – nicht mehr wegzudenken. Was aber bleibt, ist ein Halle-Neustadt, dass Heimat bleibt, für die Menschen, die gern dort gewohnt haben und immer noch dort wohnen. Es sind die schönen Erinnerungen an die Jugend, die Familie, die Geburt der Kinder oder das Vereinsleben.

Katharinen-Wohnanlage in Halle-Neustadt ebenfalls mit langer Tradition

Im November mit dem Faschingsauftakt wird es wieder bunt und ausgelassen, mit stimmungsvoller Musik, guter Laune, spaßigen Faschingskostümen und natürlich Pfannkuchen feiern Mieter und Mitarbeitende.

Mit einer Festwoche im September feierte auch die Katharinen Wohnanlage in der Zerbster Straße in Halle-Neustadt in diesem Jahr Ihr 25-jähriges Bestehen.

www.katharinen-wohnanlage.de/veranstaltungen

Info:

Albertinen Wohnanlage

Albert-Einstein-Str. 6

06122 Halle

Telefon: 0345 2094000

www.albertinen-wohnanlage.de

Katharinen Wohnanlage

Zerbster Str. 25

06124 Halle

Telefon: 0345 299 2070

www.katharinen-wohnanlage.de