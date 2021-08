Aktuelle Prognose: Armin Laschet könnte Einzug in Bundestag verpassen

Berlin/MZ - CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet könnte laut den aktuellen Prognosen den Einzug in den nächsten Bundestag verpassen. Das berichtet die Politikberatung Johanssen und Kretschmer. Laut deren aktueller Prognose hat der CDU-Chef aktuell kaum eine Chance auf ein Mandat.

Denn Laschet tritt nicht wie seine Konkurrenten oder bisher auch Angela Merkel in einem der 299 Wahlkreise als Direktkandidat an, sondern lediglich über die CDU-Landesliste in Nordrhein-Westfahlen (NRW). Und nach aktuellen Umfragen wird die CDU in NRW ausschließlich Direktkandidaten entsenden können, die Landesliste greift nicht. Laschet wäre also raus.

Sollte die CDU die nächste Bundesregierung anführen, wäre das für Laschet zu verkraften. Denn der Bundeskanzler muss kein Mitglied des Bundestages sein. Verliert die CDU die Wahl jedoch, ist Laschet komplett raus. Denn unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl will er den Posten als Ministerpräsident in NRW abgeben.

Ein einziges Schlupfloch bliebe. Einer der gewählten CDU-Direktkandidaten müsste auf den Einzug in den Bundestag verzichten. Dann käme Laschet als Nachrücker doch noch nach Berlin.