Adventskalender sind eine tolle Möglichkeit, um die Vorweihnachtszeit noch spannender zu gestalten. Sie sind keineswegs nur für Kinder gedacht, auch Erwachsene freuen sich über ein aufregendes Türchen jeden Tag. In diesem Ratgeber beschäftigten wir uns mit dem „Kind im Mann“ und verraten an dieser Stelle, welcher Adventskalender Männer in der Adventszeit glücklich machen kann. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei – egal, ob Bartträger, Auto-Fan oder Whisky-Liebhaber.

1. Ein echter Klassiker – der Orbisana Herren Adventskalender mit Socken

Wenn es etwas gibt, das Männer immer brauchen, dann sind es Socken. Dieser hübsch gestaltete Adventskalender versteckt hinter jedem Türchen eine Socke, sodass am Ende 12 neue Paar gesammelt wurden.

Dabei wurde vor allem auf Abwechslungsreichtum geachtet, von coolen Mustersocken in schlichten Tönen bis hin zu Sneakersocken für den nächsten Sommer ist alles dabei.

Die einzelnen Modelle wurden in Einheitsgrößen hergestellt, sodass dieser Adventskalender zu jedem Männerfuß passt.

2. Für alle Lifestyleliebhaber – der Black Box Men Adventskalender mit tollen Marken

Jeden Tag ein neues Türchen, jeden Tag eine neue Kategorie. Der Black Box Men Adventskalender schafft jede Menge Abwechslung, denn er wurde aus den Bereichen Lifestyle, Food und Beauty zusammengestellt.

Hochwertige Marken wie s.Oliver, American Crew und viele andere warten in den praktischen Einschubschubladen. Ein Highlight für Männer, die gern neues entdecken und auch an Kosmetikprodukten Freude haben.

3. Perfekt für Hobbyköche – der Authentic Blades Adventskalender mit hochwertigen Bio-Gewürzen

Rund 24 % der Deutschen kaufen sich selbst einen Adventskalender, was die Beliebtheit der fröhlichen Überraschungen im Dezember klar macht. Mit dem Authentic Blades Adventskalender schlagen Männerherzen höher, die sich gern in der Küche austoben.

Neben ganz besonderer Gewürze sind hier auch allerlei Utensilien für die Küche vorhanden. Ein hochwertiger Schleifstein, ein in der Küche sehr begehrtes VAY-Messer und vieles mehr sorgen für große Freude an jedem Tag.

Das Beste daran ist, dass die exotischen Gewürze direkt zum Kochen einladen und somit manch eine Leckerei die Vorweihnachtszeit bereichert.

4. Für alle Fitnessfreaks – der Hero Body Adventskalender mit vielen Features

Sport und Gesundheit sind zentrale Themen im Leben vieler Männer, vor allem Fitness steht dabei im Fokus. Mit dem Hero Body Adventskalender kommen Fitnessfans voll auf ihre Kosten. Enthalten sind unter anderem 24 Workouts, die direkt mittels QR-Code zuhause aufs Handy oder auf den Fernseher kommen.

Dazu kommt eine große Abwechslung an Gadgets und natürlich jede Menge leckerer Snacks ohne Industriezucker. Wer Wert auf hohe Qualität und viel Abwechslung im Fitnessbereich legt, ist mit diesem Adventsbegleiter optimal bedient.

5. Für große Bartliebhaber – der Adventskalender der Brooklyn Soap Company

Ob Dreitagebart oder Vollbart, die Gesichtsmatte will gepflegt werden. Der Adventskalender aus dem Hause der Brooklyn Soap Company kommt mit reichhaltigen und abwechslungsreichen Pflegeprodukten für den männlichen Bart daher.

Ob Duschgel, exklusives Bartöl oder Bartshampoo – hier ist alles dabei, was die Gesichtsfrisur noch ansprechender macht. Herrliche Düfte, verteilt über 24 Türchen, führen an jedem Tag im Advent durch die kühle Jahreszeit und pflegen gleichzeitig Haut und Haar.

6. Jeden Tag ein Schlückchen – der MySpirits Whisky Premium Adventskalender

Advent, Advent, die Kehle brennt! Bei diesem Adventskalender bleibt kein Auge trocken, denn hinter jedem Türchen versteckt sich ein hochwertiger Whisky in einer komfortablen Miniflasche. Je 0,02 Liter feinster Genuss erwarten den Türöffner.

Besonders daran ist, dass die einzelnen Sorten aus verschiedenen Ländern stammen und teilweise mehr als ein Jahrzehnt reifen durften. Natürlich gehört zum Lieferumfang auch ein Nosing-Glas, denn der Whisky will natürlich stilvoll gekostet werden. Obwohl er fast zu schön ist zum Verschenken, kommt er als Weihnachts-Giveaway natürlich gut an.

7. Für das schmale Budget – der Männer X-Mas-Adventskalender mit leckerer Schokolade

Ab September wird es klamm im Geldbeutel, denn jetzt werden schon die ersten Weihnachtsgeschenke geshoppt. Wer sein Budget bereits ausgereizt hat und trotzdem auf eine tägliche Überraschung nicht verzichten möchte, ist mit dem Männer X-Mas-Adventskalender gut bedient. Täglich findet sich ein leckeres Stück Schokolade hinter dem Türchen, dazu eine romantische Liebeserklärung.

Ein perfekter Adventsbegleiter für den Liebsten oder für jemanden, der jeden Morgen ein Lächeln auf dem Gesicht tragen sollte.

8. Für alle Fleischliebhaber – der Adventskalender von den Wurstgeschwistern

Wer Fleisch und Wurst zu schätzen weiß, wird den Adventskalender der Wurstgeschwister lieben! Enthalten sind leckere Fleischprodukte aus verschiedenen Kategorien, angefangen von Schweinebäckchen in leckerer Sauce bis hin zu geschnittenem Schinken.

Die Besonderheit an diesem Kalender besteht darin, dass alle Produkte in der Manufaktur von Hand hergestellt werden. Die hochwertigen, in Gläser oder Vakuumverpackungen abgepackten Leckereien versüßen jeden Tag im Advent und machen sich wunderbar für ein ausgedehntes Adventsfrühstück mit den Liebsten oder fürs Dinner.

9. Ein Muss für alle Zocker – der Adventskalender von Lootchest

Wer Serien, Filme und Games liebt, ist mit dem Lootchest Adventskalender auf der sicheren Seite. Hier versteckt sich hinter jedem Türchen ein toller Fanartikel, angefangen von Gamer-Gimmicks bis hin zu Deko- und Sammelfiguren.

Darüber hinaus hat jeder Kalenderbesitzer die Möglichkeit, eine Verlosung für einen Gutschein zu gewinnen (50 Euro), die er dann bei T-Nerds einlösen kann.

10. Für Bastler und Autofans – der Rallye, Racing, Tuning Adventskalender von Franzis

Für alle Männer, die keine Folge von GRIP – das Motorenmagazin verpasst haben, ist dieser Adventskalender ein echtes Highlight. Hinter 24 Türchen verborgen versteckt sich ein präzise gearbeitetes Modellauto, dass vom Türchenöffner selbst gebaut werden kann. Voraussetzung ist ein bisschen Geduld, denn an jedem Tag gibt es nur ein Bauteil.

Spätestens am 24. Dezember darf es dann aber losgehen und am Ende steht ein tolles Modell im Regal. Zum Kalender gehört ein Buch, das wertvolle Anleitungen liefert und auch allerlei Geschichten aus der Welt des Motorsports bereithält.

Fazit: Adventskalender für Männer versüßen die Adventszeit in jedem Alter

Zu alt für einen Adventskalender? Niemals! Wer sich nicht selbst einen kaufen möchte, kann die geballte Ladung an Überraschungen natürlich auch verschenken. Ob für den Lieblingskollegen im Büro, den Bruder oder den besten Kumpel – es gibt immer eine passende Idee.

Wer ganz besonders kreativ werden möchte, kann sich einen Adventskalender zum Selbstbefüllen kaufen und ihn mit unterschiedlichen kleinen Geschenken präparieren.

Meist ist so viel Arbeit aber gar nicht nötig, denn die Auswahl an verschiedenen Fertigkalendern ist so groß, dass jeder Geschmack bedient wird. Von Socken bis Männerkosmetik, von Schokolade bis Fleisch – Langeweile im Dezember muss nicht sein.