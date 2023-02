Wer diese Zeilen liest, dürfte regelmäßig im Internet unterwegs sein. Ob Videos schauen, Nachrichten lesen oder Social-Media nutzen, viele Online-Tätigkeiten sind längst fester Bestandteil des Alltags. Und auch wenn das Internet kein "Neuland" mehr ist, lauern in vielen Bereichen Fettnäpfchen, über die nur wenige Nutzer nachdenken. Falsche Handlungen im Netz sind vielleicht nicht zwingend strafbar, aber können einen immensen Schaden anrichten. Unser Artikel fasst die wichtigsten "Don't'"s übersichtlich zusammen.

10 wichtige Fettnäpfchen der digitalen Welt

1. Adresse und Aufenthaltsort veröffentlichen

Worum geht es?

Der aktuelle Aufenthaltsort eines Nutzers wird von Apps und Webseiten erfasst. Google nutzt dies, um Angebote und Dienstleister aus dem direkten Umfeld zu präsentieren und die lokale Suche zu erleichtern. Auch die automatische Angabe von Orten in sozialen Medien ist ein technischer Standard, nach einmaliger Zustimmung lassen sich Ort oder Adresse sofort erkennen.

Was kann passieren?

Immer häufiger warnt die Polizei dafür, dass Einbrecher und Diebe soziale Medien verfolgen und hierdurch von einer längeren Abwesenheit erfahren. Wer ausgiebig über seinen Urlaub in Social-Media postet oder ein Festival besucht, sollte sich nicht wundern, wenn die Abwesenheit kriminell genutzt wird. Dies gilt natürlich auch für leerstehende Firmen oder Vereinsheime.

Wie verhält man sich richtig?

Die Zustimmung zur Erfassung des Aufenthaltsortes, beispielsweise für eine lokale Google-Suche, sollte nur für konkrete Anfragen genutzt wird. Noch wichtiger ist, den konkreten Aufenthaltsort nicht automatisch bei jedem Social-Media-Posting anzeigen zu lassen. In den Einstellungen jeder Plattform ist es mit einem einfachen Klick möglich, den aktuellen Ort zu verbergen, an dem das Smartphone oder iPhone für das Posting geortet wurde.

2. Wahllos zugesendete Medien weiterversenden oder posten

Worum geht es?

Bilder und Videos werden über soziale Netzwerke sehr schnell geteilt. Auch die Weiterleitung an Freunde und Kollegen ist keine Seltenheit. Spannende und witzige Inhalte möchte man einfach gerne mit anderen teilen, bahnbrechende News und Highlights werden schnell zum Gesprächsthema im Freundeskreis und der Familie.

Was kann passieren?

Die Herkunft vieler Medien lässt sich nicht eindeutig verfolgen. Neben Fake News, die vor allem in Textform vorliegen, schaffen Deep Fakes in Bildern und Videos alle Grenzen zwischen echtem und künstlichem Material ab. Hiergegen können betroffene Personen vorgehen, deren Kopf oder Stimme gegen den Willen verwendet wurde. Ohne es zu wollen, wird man selbst zu einem Verbreiter dieser illegalen Medien und muss sich im schlimmsten Fall juristisch für die Weiterverbreitung der Inhalte verantworten.

Wie verhält man sich richtig?

Bevor Freunden und Familie Videos oder Bilder zugesendet werden, sollte Herkunft und Authentizität genau überprüft werden. Hier hilft bereits der gesunde Menschenverstand weiter. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass der Prominente XY in der gezeigten Situation gefilmt wurde oder bestimmte Sätze gesagt hat. Anstelle die Bilddatei aktiv weiterzuleiten, sollte außerdem auf einen einfachen Verweis geachtet werden. Wer einfach die URL auf YouTube oder einer anderen Plattform verlinkt, trägt nicht aktiv zum Kopieren und der weiteren Verbreitung des Mediums bei.

Foto: stock.adobe.com © janews094 (#534310378)

3. Unbekannte E-Mails öffnen

Worum geht es?

E-Mails gehören privat und beruflich zu den wichtigsten Medien überhaupt. Relevante Inhalte stehen nicht immer in der E-Mail, sondern werden im Text der Mail verlinkt. Dies gilt beispielsweise für aktuelle Sonderangebote von Online-Shops oder weiterführenden Infos auf einer Webseite, die den Subscriber eines Newsletters interessieren.

Was kann passieren?

Phishing-Attacken und ähnlich kriminelle Handlungen sorgen mit einem unbedachten Klick auf den Link in einer E-Mail für verheerende Folgen. Neben der Öffnung der gewünschten Webseite wird im Hintergrund Schadsoftware installiert. Diese überwacht die weiteren Handlungen des Online-Nutzers bis hin zur Eingabe von Passwörtern und Bankdaten. Das Perfide: Manche Kriminelle nutzen das authentische Corporate Design von Banken oder Online-Shops, um einen seriösen Eindruck zu erwecken. Ein genaues Hingucken ist nötig, um eine professionell aussehende E-Mail als Betrugsversuch zu enttarnen.

Wie verhält man sich richtig?

Tipps, um Phishing-Attacken zu vermeiden, werden selbst von Bund und Ländern ausgegeben. Der erste Schritt ist ein Blick auf den Absender der Mail. Hier sollte eine bekannte und vertrauenswürdige Mailadresse stehen, nicht ein unbekannter oder kryptischer Name. Ansonsten ist nicht aus Bequemlichkeit auf den Link in der Mail zu klicken, das jeweilige Angebot wird sich auch explizit über den Browser aufrufen lassen.



4. Medien hochladen und Menschen darin taggen

Worum geht es?

Beim letzten Jubiläum oder dem Besuch eines Konzerts mit Freunden sind viele Fotos entstanden. Diese werden gerne im Social-Media-Account hochgeladen, um die Begeisterung rundum das Event mit anderen zu teilen. Alle großen sozialen Netzwerke erlauben es, einzelne Personen auf dem Bild zu taggen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob diese einen eigenen Account bei Facebook, Instagram & Co. besitzen oder einfach nur mit ihrem Namen im Netz auftauchen.

Was kann passieren?

Zunächst hat jeder Mensch ein eigenes Recht am Bild, alleine das Hochladen mit anderen erkennbaren Menschen ist zweifelhaft. Noch dramatischer wird es, wenn eine mit Namen verlinkte Person durch die Verlinkung in Schwierigkeiten gerät. Man denke an einen Konzertbesuch, bei dem eine getaggte Person ihrem Chef gesagt hat, am selben Tag ausgiebig an einem Projekt zu arbeiten. Ohne die explizite Verlinkung mit Namen wäre dies niemals aufgefallen. Die Folge: Eine drohende Entlassung, eine zerstörte Freundschaft und vieles mehr.

Wie verhält man sich richtig?

Wer Bilder aus dem Freundes- oder Kollegenkreis ins Netz stellt, auf dem andere Menschen zu sehen sind, sollte hierfür explizit die Erlaubnis einholen. Bei privaten Feiern reicht bereits ein Aushang im Eingangsbereich mit einem entsprechenden Hinweis. Jeder Gast sollte durch den Aushang wissen, dass Fotos auf der Feier aufgenommen werden und diese in sozialen Medien gepostet werden. Für eine namentliche Verlinkung ist jedoch weiterhin explizit eine Erlaubnis einzuholen.

Foto: stock.adobe.com © tanoy1412 (#560894439)

5. Ländersperren und nationale Gesetze umgehen - auch unbewusst

Worum geht es?

Jede Nation hat eine andere Rechtssprechung. Hierzu gehört die Vergabe von Rechten im Bereich Mediennutzung oder die Lizenzierung von Glücksspiel. Wer nicht auf seine liebste US-Serie verzichten möchte oder das starke Willkommensangebot eines ausländischen Casinos nutzen will, kann die Ländersperren technisch umgehen. Mit der Nutzung eines VPN-Dienstes oder ähnlicher Programme lässt sich vortäuschen, vom entsprechenden Land aus auf die digitalen Inhalte zuzugreifen.

Was kann passieren?

Gerade im Glücksspielbereich kann das Verhalten weitreichende Folgen haben. Wird auf einer Plattform gespielt, die weder eine Lizenz aus Deutschland noch der Europäischen Union hat, ist das Spielerlebnis illegal. Der Anbieter hätte seine Spiele anbieten dürfen, so dass erzielte Gewinne zurückgezahlt werden müssen. Außerdem liegt nach deutscher Rechtssprechung und in den Augen des Glücksspielanbieters ein Betrugsversuch vor. Dies kann weitreichende juristische Konsequenzen mit sich bringen.

Wie verhält man sich richtig?

Da es legale Online-Casinos in Deutschland mit internationaler Genehmigung gibt, sollten sich Spielfreunde frühzeitig über geeignete Plattformen informieren. Die Auswahl an legalen Casinos ist groß, so dass hier mit Sicherheit der passende Bonus gefunden wird. Und etwas Geduld bis zum legalen Streaming der aktuellen Lieblingsserie sollte jeder Medienfreund mitbringen können.

6. Songs und Filme einfach herunterladen



Worum geht es?



Apropos Medien: Filme und Musik sind fester Bestandteil der Internetkultur und einer der wichtigsten Gründe, täglich ins Netz zu gehen. Um diese mit Freunden zu teilen oder dauerhaft aufrufen zu können, werden diese schnell auf die heimische Festplatte heruntergeladen oder mit Freunden und Kollegen geteilt. Die Weitergabe per USB-Stick oder externen Festplatten wirkt dabei besonders einfach und handlich.



Was kann passieren?



Schon vor Jahrzehnten war das Thema Raubkopien aktuell. Jede Erstellung einer eigenen Kopie stellt eine unerlaubte Vervielfältigung des Mediums dar, sofern hierfür nicht die Genehmigung vom Rechteinhaber eingeholt wurde. Es handelt sich also fast immer um eine illegale Kopie. Wird dies deutlich und lässt sich der Download und die Erstellung der Kopie auf die eigene Person zurückverfolgen, werden hohe Strafzahlungen anfallen.

Wie verhält man sich richtig?

So wichtig es für das eigene Gefühl sein mag, bestimmte Filme oder Musikstücke zu "besitzen" - ein echter Download ist in heutigen Zeiten nicht mehr nötig. Dank der etablierten Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime für Filme oder Spotify für Musik ist ein Zugriff auf die Medieninhalte ohne einen Download möglich. Wer dennoch etwas Physisches in der Hand halten möchte, sollte sich die günstig gewordenen CDs oder DVDs kaufen. So kann der zugehörige Künstler finanziell immer noch am besten unterstützt werden.

7. Gerüchte verbreiten, Behauptungen aufstellen oder beleidigen

Worum geht es?

Bislang wurden Fettnäpfchen genannt, bei denen eine andere Person der Urheber eines bedenklichen oder illegalen Handels war. Leider kann man selbst als Internetnutzer dazu beitragen, dass die Online-Welt schlechter wird. Und dies beginnt bei den Kommentaren und Postings, die in Social-Media zu finden sind. Dinge zu behaupten, die offensichtlich falsch sind, andere Menschen zu beleidigen oder Gerüchte in die Welt setzen, gehört hierzu.

Was kann passieren?

Unwahrheiten im Netz zu verbreiten, ist auf zwei Ebenen bedenklich. Zum einen gibt es die moralische Ebene, um das Internet zu einem Ort der Unsicherheit und Fake News zu machen. Niemand möchte selbst ins Kreuzfeuer von Kritik und unwahren Aussagen gelangen, zumal Gerüchte schnell eine Eigendynamik entwickeln. Außerdem ist ein konkretes, juristisches Handeln denkbar. Wer von den Gerüchten und Lügen betroffen ist, kann hiergegen rechtlich vorgehen. Dies führt zu Verhandlungen und teurem Schadenersatz, je nach Ausmaß der beleidigenden Aussagen.

Wie verhält man sich richtig?

Das Internet wird gerne als Ort der Anonymität gesehen. Hier scheint man alles äußern zu können, was man denkt oder provozieren soll, ohne dass es Konsequenzen gibt. Dies ist jedoch nicht der Fall: Gerade in sozialen Netzwerken lassen sich Inhalte schnell zurückverfolgen, selbst wenn ein Account nicht unter dem Echtnamen des Nutzers geführt wird. Das beste Verhalten ist hier ein altbekannter Vorsatz: Was man nicht möchte, das einmal selbst widerfährt, sollte man auch anderen nicht antun. So einfach und anonym dies im Internet auch möglich zu sein scheint.

Foto: stock.adobe.com © escapejaja (#300533656)

8. Sich mit Unbekannten auf Diskussionen einlassen

Worum geht es?

Je nach Thema und sozialer Plattform bleibt es nicht bei einem einzigen, beleidigenden Kommentar. Schnell entstehen Diskussionen zu Themen, die von der sachlichen Ebene in den persönlichen Bereich übergehen. Echte Einigkeit wird sich hier niemals erzielen lassen, stattdessen entsteht nur Frust und Ärger. Viele Menschen im Internet sind auf Provokation aus und möchten gar nicht sachlich diskutieren.

Was kann passieren?

Ein Großteil der Diskussionen im Internet führen nicht zu einem sachlichen Ende. Da niemand weiß, wer die anderen Personen sind, mit denen man diskutiert, kann man schnell das Opfer von Fakes und Trollen werden. Diese sind alleine im Netz unterwegs, um die Diskussion anzustoßen und aus Prinzip mehr und mehr zu provozieren.



Das Problem bei vielen sozialen Netzwerken: Hitzig diskutierte Themen haben durch den Algorithmus eine größere Relevanz und werden hierdurch sichtbarer. Die Betreiber vieler Plattformen haben ein natürliches Interesse, dass solche Diskussionen entstehen. Schließlich pusht dies das Anklicken der Beiträge, auf denen beiläufig der Blick auf die geschalteten Werbeanzeigen fällt.



Bei Diskussionen von authentischen Personen, die in den persönlichen Bereich abdriften, kommt es schnell zu Beleidigungen und persönlichen Angriffen. Wie beim vorher genannten Punkt kann dies juristische Konsequenzen nach sich ziehen.

Wie verhält man sich richtig?

Ruhe bewahren ist das beste Mittel, um sich nicht in echte Dispute und schon gar nicht in Fake-Diskussionen hineinziehen zu lassen. Wer Kritik unter seinem Social-Media-Post liest, sollte erst einmal davon ausgehen, dass es sich um die Provokation eines Trolls handelt. Noch besser: Die negativen Kommentare gar nicht erst zu lesen und keine Lebenszeit in böse Worte und unnötige Diskussionen zu investieren.

9. Alles glauben, was man liest, hört und sieht

Worum geht es?

Das Internet ist ein freies und offenes Medium. Jeder Mensch kann hier seine Meinung frei äußern, auf der eigenen Webseite oder in sozialen Medien. Anders als in den Redaktionen von Zeitungen oder der großen Medienunternehmen gibt es im privaten Bereich keine Kontrolle, wie wahrheitsgemäß oder objektiv die verbreiteten Inhalte sind. Über die letzten Jahre haben außerdem Fake News an Bedeutung gewonnen. Hiermit sind Informationen gemeint, bei denen der Veröffentlichte weiß (oder wissen sollte), dass er eine Lüge als Wahrheit verbreitet, die keiner hören möchte.

Was kann passieren?

Es ist weder illegal noch moralisch bedenklich, alles zu glauben, was man liest und hört. Allerdings verändert sich die Persönlichkeit, ohne dass es die betroffene Person merkt. Ob große Medien, Politik oder Werbeanzeigen - jeder versucht, den Nutzer mehr oder weniger in seinem Sinne zu manipulieren. Wer nichts hinterfragt, wird dauerhaft Opfer dieser Manipulation. Wer ein kritisches Denken verlernt und zum Mitläufer wird, dürfte früher oder später weitere Probleme mit seiner Lebensführung haben.

Wie verhält man sich richtig?

Kritisches Denken kann gelernt werden. Und hiermit ist nicht gemeint, alles zu hinterfragen und sich so in immer neue Verschwörungstheorien hineinzusteigern. Es hilft bereits, den eigenen Medienkonsum etwas herunterzuschrauben und so nicht permanent von echten und falschen News überflutet zu werden. Bei strittigen Themen lohnt, sich die Quellen der Behauptungen genauer anzuschauen. Eine bekannte Medienplattform oder Zeitung ist sicherlich verlässlicher als ein privates Posting in Social-Media.

Foto: stock.adobe.com © kebox (#145697020)

10. Angriffe und Unwahrheiten einfach ignorieren

Worum geht es?

Das letzte Fettnäpfchen hat mit der Reaktion auf alle genannten Verstöße und Provokationen zu tun. Oft wird übersehen: Jeder Mensch kann ausnahmslos zum Opfer der Fettnäpfchen werden. Und in einer eng vernetzten Welt hat dies Auswirkungen auf alle Lebensbereiche: Beruf, Familie, Freunde, Nachbarschaft. Das Ignorieren von Unwahrheiten oder kriminellen Aktionen im Netz sollte nicht der Standard sein, selbst wenn die eigene Person nicht direkt betroffen ist.

Was kann passieren?

Die meisten Menschen verabscheuen die Mentalität der Gaffer, die den Rettungskräften im Weg stehen. Oder von Menschen, die im Alltag wegschauen, wenn vor ihren Augen eine kriminelle Handlung stattfindet. Mut und Zivilcourage zu zeigen ist nicht immer einfach. Und auch wenn durch das Ignorieren von Angriffen gegen andere erst einmal nichts passieren, die schlimmste Folge kann in Monaten oder Jahren kommen: Man selbst wird Opfer eines Angriffs, und niemand springt einem zur Seite.

Wie verhält man sich richtig?

Ob in sozialen Netzwerken oder bei zentralen Sicherheitsstellen von Bund und Ländern - es gibt zahllose Möglichkeiten, auf kriminelles Handeln im Netz aufmerksam zu machen. Das Anklicken bedenklicher Inhalte oder die Weiterleitung bedenklicher Phishing-Mails sollte zur Selbstverständlichkeit werden, um das Internet zu einem sichereren Ort zu machen.

Unser Fazit zu Fettnäpfchen im Netz

Ob man durch gepostete Urlaubsfotos die Einbrecher regelrecht einlädt oder jede Falschaussage im Netz einfach akzeptiert - selbst offensichtliche Fehler werden von vielen Internetnutzern einfach hingekommen. Selbst wenn die eigene Person nicht direkt betroffen ist, jedes Handeln gegen Fake News und offensichtliche Fehler machen das World Wide Web zu einem besseren Ort. Und da die digitale Sphäre unser Leben immer mehr beeinflusst, sollte dieser Ort für alle angenehm und einladend sein. Ansonsten droht ein Labyrinth aus Inhalten, bei dem nur noch echte Experten wahr und falsch auseinanderhalten können.