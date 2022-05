5 Tipps, um Ihr Wohnzimmer gemütlicher zu machen

Das Wohnzimmer zählt zu den meist genutzten Räumen einer Wohnung oder eines Hauses. Wenn Sie einen Umzug planen oder einfach den Wunsch nach einer wohnlichen Umgestaltung haben, finden Sie hier fünf hilfreiche Tipps, um Ihr Wohnzimmer zu einer wahren Wohlfühloase werden zu lassen.

Der richtige Wohnstil für Ihre Persönlichkeit

Bei der Planung Ihres Wohnzimmers müssen Sie sich zunächst einmal für einen Stil (oder auch einen Stilmix) entscheiden. Einrichtungsstile gibt es wie Sand am Meer: Aktuell trenden zum Beispiel der minimalistische, skandinavisch angehauchte Stil oder auch der Industriestil, der ebenfalls recht clean daherkommt. Bunt wird es hingegen mit dem orientalischen Stil, welcher eine gewisse Verspieltheit mit sich bringt. Wenn Sie noch keine klare Vorstellung vom richtigen Wohnstil für sich haben, stöbern Sie durch Kataloge und Geschäfte und lassen Sie sich dort inspirieren!

Bequeme Möbel - das Fundament

Die Möbel sind vermutlich der wichtigste Wohlfühlfaktor in einem Wohnzimmer. Neben bequemen Sesseln und einem praktischen Couchtisch, gilt es vor allem, ein bequemes Sofa zu finden. Es ist oft das zentrale Möbelstück eines Wohnzimmers und sollte Ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen. Soll Ihr Sofa zum Beispiel ausklappbar sein, um etwaige Übernachtungsgäste zu beherbergen? Kuscheln Sie gerne mit der ganzen Familie eng beieinander oder benötigt jeder von ihnen ganz viel Platz? Und wo liegt überhaupt der Hund? Bedenken Sie auch bereits vor dem Kauf den genauen Stellplatz Ihres neuen Sofas und die Ausrichtung in Richtung des Fensters, Fernsehers oder Kamins - vielleicht ist ein Ecksofa für Sie am sinnvollsten? Ob klassischer Dreisitzer, Ecksofa oder Polsterbank - ein Sofa Maisons du Monde kann hier genau das Richtige sein.

Was zum Anfassen: Wohntextilien

Wenn Sie es sich im Wohnzimmer so richtig gemütlich machen wollen, dürfen Kissen und Decken natürlich nicht fehlen. Dabei können Sie in puncto Materialien aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen. Es empfiehlt sich, wenigstens zwei Garnituren im Wohnzimmer zu haben: Eine besonders Kuschelige, zum Beispiel aus Fellimitat, für die kalten Wintermonate und eine Luftig-Leichte, zum Beispiel aus Leinen, für die warmen Sommertage. So ist ganze Jahr über für Gemütlichkeit gesorgt!

Das i-Tüpfelchen: passende Dekoration

Natürlich sorgt auch Dekoration in einem Wohnzimmer für Gemütlichkeit. Gerade am Abend bringen zum Beispiel Kerzen oder Lichterketten mit warmem Licht ein Gefühl von Wohlbehagen. Auch Gemälde, Bilder oder Fotos sorgen für Wohnlichkeit und machen Ihr Wohnzimmer individuell. Und wer entspannt nicht gerne mit Blick auf die Fotos vom letzten Sommerurlaub? Je nach Geschmack können auch Skulpturen, Figuren oder saisonale Dekoration in Ihrem Wohnzimmer Platz finden. Sie sind selbst gerne kreativ? Dann basteln Sie sich doch Ihre Wohnzimmerdekoration ganz nach Ihrem eigenen Geschmack! Und falls Sie ein Freund des Vintage-Stils sind, schlendern Sie doch bei nächster Gelegenheit einmal über einen Flohmarkt: Dort finden Sie häufig authentische Dekorationsstücke vergangener Zeiten, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Durchatmen dank des richtigen Blattwerks

Pflanzen können die Luftqualität in Innenräumen positiv beeinflussen. Gleichzeitig holen Sie sich mit Pflanzen ein Stück Natur in Ihr Wohnzimmer und erzeugen so ein heimeliges Ambiente. Wählen Sie die Pflanzen sorgsam aus und lassen Sie sich in puncto Begrünung Ihres Wohnzimmers gegebenenfalls beraten. Giftige Pflanzen stellen in Haushalten mit kleinen Kindern und/oder Haustieren eine ernstzunehmende Gefahr da. Auch bei pieksenden Kakteen ist Vorsicht geboten - besonders, wenn in Ihrem Wohnzimmer schon mal kleine Racker über Couch und Sessel toben. In diesem Falle empfiehlt es sich auch, auf die passende Auswahl von Vasen und Töpfen zu achten: Im Gegensatz zu Ton sind Töpfe aus Plastik oder Metall robuster.

In der Gestaltung Ihres Wohnzimmers sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Beziehen Sie alle Haushaltsmitglieder sowie etwaige Haustiere in die Planung mit ein, die Zutritt zum Wohnzimmer haben. Auf diese Weise können Sie allen Bedürfnissen gerecht werden und sicherstellen, dass Ihr Wohnzimmer ein Wohlfühlort für alle wird.