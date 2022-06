30 Jahre Frauenpower: Von der Gemeindeschwester zum ambulanten Pflegedienst

Der Liebe wegen kam Edith Weise aus Jena nach Stedten. Das ist schon über fünf Jahrzehnte her. 1970 begann sie ihre Arbeit als eine von 27 Gemeindeschwestern im damaligen Kreis Eisleben. Mit dem Fahrrad und später mit dem Moped war sie rund um die Uhr im Einsatz, kümmerte sich in der Wiegestunde um die Jüngsten, war bei den Reihenuntersuchungen in den Kindergärten und Schulen dabei, half dem Arzt beispielsweise beim Impfen, hatte eigene Sprechstunden und besuchte Kranke.



