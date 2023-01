20-Jähriger wird in Rottleberode von Auto erfasst und stirbt

Rottleberode/MZ - Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend in Rottleberode im Südharz: Ein 20-jähriger Fußgänger wird nach Angaben aus der Polizeiinspektion Halle von einem Auto erfasst und stirbt. Der 34-jährige Autofahrer, der in Richtung Schwenda unterwegs war, erlitt dabei einen Schock und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

