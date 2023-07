Kaum zu glauben – Faktastisch feiert zehnjähriges Jubiläum! Wer erinnert sich noch an die Anfangszeit der Wissensplattform im Jahr 2013? Wie damals versorgt Faktastisch ihre Leser auch heute noch täglich mit neuen, faszinierenden Fakten und Geschichten aus aller Welt. Für alle Wissenshungrigen stellt die Plattform die ideale Quelle dar, um den Durst nach neuen Erkenntnissen und dem ein oder anderen lustigen Funfact zu stillen. Das Geheimnis von Faktastisch: Der Wissenskanal vereint gekonnt informative Inhalte mit humorvoller Unterhaltung und spricht damit Menschen jeden Alters und Bildungsstands an.

Zum Anlass des zehnjährigen Jubiläums schauen wir zurück auf den Erfolg der letzten Dekade und nehmen genauer unter die Lupe, warum sich die Wissensplattform einer solch großen Beliebtheit erfreut.

Die Geschichte von Faktastisch

Gegründet wurde die Wissensplattform im Jahr 2013 vom Medienunternehmen Alphamotion, hinter welchem die beiden Gründer Enis Güler und Edgard Wins stehen. Anfangs lediglich als Unterhaltungsseite auf Facebook betrieben, entwickelte sich Faktastisch innerhalb kürzester Zeit zu einer der führenden Quellen für skurrile Fakten und humorvolle Geschichten aus aller Welt. Inspiriert von aktuellen Ereignissen und spannendem Allgemeinwissen teilen die Autoren der Plattform mittlerweile mehrmals täglich neue Grafiken, Kurzvideos und Beiträge über ihre Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram sowie über die eigene Website mit zugehöriger App.

Faktastisch erfreut sich seit der Anfangszeit einer stetig wachsenden Fangemeinde. Besonders erfolgreich sind die Kanäle auf Facebook und Instagram, wo die Wissensplattform heute insgesamt über 11 Millionen Follower zählt. Faktastisch hat sich jedoch nicht nur auf den Online-Bereich beschränkt, sondern ist mittlerweile auch in den Buchläden vertreten: Mit Büchern wie "Nilpferde furzen durch den Mund: Einfach Fantastisch!" oder "Gleichzeitig schlucken und atmen ist unmöglich: Die spannendsten Fakten von Faktastisch" ermöglicht das Team von Faktastisch ihren Lesern das Lesevergnügen auch offline.

Das steckt hinter dem Erfolg der Wissensplattform

Es ist nicht nur die jüngere Generation, die sich von Faktastisch begeistern lässt – auch die ältere Generation entdeckt beim Schmunzeln und Staunen ihre kindliche Neugier wieder. Die kostenlose Wissensplattform ist besonders gut geeignet, um sich spielerisch und bequem Wissen aus den unterschiedlichsten Themenbereichen anzueignen – egal, ob Medizin, Psychologie, Sport, Kultur oder aus der faszinierenden Tierwelt. Ein positiver Nebeneffekt: Das Lernen und Staunen mit Faktastisch verbessert nicht nur die Allgemeinbildung, sondern kann auch einen positiven Einfluss auf unsere geistigen Fähigkeiten haben. Es ist schließlich allgemein bekannt, dass das Erlernen neuer Fakten und die Aneignung von Wissen Gehirn agil hält und die Denkfähigkeit fördert.

Faktastisch hat es wie kaum eine andere Wissensplattform geschafft, die Weitergabe von Wissen zugänglich und unterhaltsam zu gestalten. Mit prägnanten, visuell ansprechenden Fakten und unterhaltsamen Kurzvideos ist die Plattform für Leser jeden Alters und Bildungsniveaus leicht zugänglich. Egal ob auf der Website, den Social-Media-Plattformen oder in Buchform: Faktastisch begeistert seine Leser seit mehr als 10 Jahren mit einer riesigen Vielfalt an informativen und unterhaltsamen Wissensinhalten – allesamt basierend auf seriösen Quellen und geprüften Informationen.

10 Jahre Faktastisch ­­– ein Meilenstein in der Geschichte der beliebten Wissensplattform

10 Jahre Jubiläum – für Faktastisch ist das zurecht ein Grund zum Feiern! Der beliebte Wissenskanal hat sich im letzten Jahrzehnt als vertrauenswürdige Quelle für Wissen etabliert und lässt uns täglich in die faszinierende Welt des Unbekannten eintauchen. Faktastisch beweist dabei, dass Lernen mit Spaß und Leichtigkeit einhergehen kann und inspiriert uns, unseren Wissensschatz täglich zu erweitern. Man darf also gespannt sein, mit welchen kuriosen Fakten und erstaunlichen Geschichten uns Faktastisch in der Zukunft noch unterhalten wird. Zunächst einmal können sich Leser und Fans der Plattform jedoch über die anstehenden Jubiläums-Aktionen freuen: Geplant ist beispielsweise ein großes Gewinnspiel auf dem Instagram-Kanal, mit welchem Faktastisch seinen Geburtstag gebührend feiern möchte.