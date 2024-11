Im Schach-Duell zwischen dem Teenager Gukesh und dem amtierenden Weltmeister Liren bleibt es spannend. In der zweiten Partie einigten sich die Kontrahenten nach nur 23 Zügen auf ein Remis.

WM in Singapur

In der zweiten Partie einigten sich Dommaraju Gukesh (l) und Ding Liren auf ein Remis.

Singapur - In der zweiten Partie der Schach-Weltmeisterschaft haben sich der 18-jährige Dommaraju Gukesh aus Indien und Titelverteidiger Ding Liren aus China unentschieden getrennt. Nach nur 23 gespielten Zügen einigten sich die beiden auf ein Remis. Der junge Inder hatte die schwarzen Figuren und somit den Nachteil, erst als Zweites in die Partie starten zu dürfen. Liren ging nach seinem Sieg im ersten Spiel am Vortag kein Risiko ein. Beide Spieler erhielten 0,5 Punkte, Liren führt damit mit 1,5 zu 1 Punkten.

Der neue Schach-Weltmeister wird in 14 Partien erspielt. Der Sieger einer Partie bekommt einen Punkt, bei einem Unentschieden gibt es für beide Spieler einen halben Punkt. Der Spieler, der als erstes 7,5 Punkte sammelt, ist Schach-Weltmeister und erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar. Steht es nach 14 Partien unentschieden, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach.