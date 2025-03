Eishockeystar Leon Draisaitl setzt seinen beeindruckenden Lauf in der NHL fort, kann die nächste Niederlage seiner Edmonton Oilers aber auch nicht verhindern.

Zweite Niederlage in Folge für Draisaitl

Leon Draisaitl setzt seine Scorer-Serie in der NHL fort.

Newark - Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Kanadier verloren bei den New Jersey Devils mit 2:3. Der Kölner Draisaitl hatte persönlich aber Grund zur Freude: Er erzielte im zweiten Drittel den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 und setzte damit seinen beeindruckenden Lauf fort.

Der 29-Jährige war jetzt in 16 Spielen nacheinander an mindestens einem Tor beteiligt. Insgesamt steht er bei 47 Saisontoren und 51 Vorlagen. Mit 98 Scorerpunkten liegt er vier Zähler hinter Spitzenreiter Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche.

Trotz der Niederlage bleiben die Oilers weiterhin auf Playoff-Kurs und liegen auf Platz zwei der Pazifik-Division in der Western Conference. Die jeweils drei besten Teams der vier Divisionen erreichen die Finalrunde, pro Conference erhalten zudem die zwei punktbesten, noch nicht qualifizierten Teams ebenfalls ihr Playoff-Ticket.

Stützle und Senators mit wichtigem Sieg im Playoff-Rennen

Einen wichtigen Sieg im Kampf um die Teilnahme an der Endrunde feierten unterdessen Tim Stützle und die Ottawa Senators. Das kanadische Hauptstadtteam gewann in eigener Halle gegen die Boston Bruins mit 6:3. Stützle steuerte eine Vorlage zum Sieg bei. Die Senators liegen derzeit auf Platz vier der Atlantik-Division und würden nach aktuellem Stand ein Wildcard-Ticket für die Playoffs bekommen.

Unterdessen wartet Stürmer Nico Sturm weiter auf seine erste Torbeteiligung seit seinem Wechsel zu den Florida Panthers. Beim 3:2-Erfolg des Titelverteidigers bei den Toronto Maple Leafs kam Sturm zum dritten Mal für die Panthers zum Einsatz und stand rund zehn Minuten auf dem Eis. Auch Lukas Reichel blieb bei der 2:4-Auswärtsniederlage seiner Chicago Blackhawks gegen Sturms Ex-Team San Jose Sharks ohne Scorerpunkt.