Achter Sieg in Serie, zwei Touchdowns für Amon-Ra St. Brown, ein nahezu fehlerfreies Spiel der gesamten Mannschaft: Die Detroit Lions sind in der NFL das formstärkste Team und beweisen das erneut.

Zwei weitere Touchdowns in einer starken Saison: Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions dominieren in der NFL.

Detroit - Amon-Ra St. Brown hat in der NFL zwei weitere Touchdowns erzielt und mit den Detroit Lions die Ansprüche auf eine Super-Bowl-Teilnahme erneut untermauert. Beim überlegenen 52:6 gegen die überforderten Jacksonville Jaguars war St. Brown im achten Spiel in Serie erfolgreich - beim zugleich achten Sieg der Lions in Serie. Kein Team in der National Football League ist derzeit so gut in Form. St. Brown fing alle elf zu ihm geworfenen Bälle und beendete die Partie mit 161 Yards Raumgewinn nach Pässen. Kein Team erzielte in dieser Saison bislang mehr Punkte in einer Partie als die Lions.

In einem durchgehend überzeugenden Lions-Team wussten neben St. Brown weitere Akteure zu glänzen: Runningback David Montgomery erzielte zwei Touchdowns durch Laufspielzüge, Quarterback Jared Goff hatte ebenfalls überragende Werte: 24 von 29 Pässen kamen an, er warf für insgesamt 412 Yards Raumgewinn und lieferte das Zuspiel für vier Touchdowns. Bevor Goff im Schlussviertel geschont wurde, erzielten die Lions am Ende jeder Angriffsserie einen Touchdown - und erlaubten den Jaguars nur zwei Field Goals.

Detroit mit neun Siegen aus zehn Spielen an der Spitze der NFC

Mit neun Siegen aus zehn Spielen stehen die Lions weiter an der Spitze der NFC und haben damit beste Aussichten auf das Heimrecht in den Playoffs. Stärkster Verfolger sind die Philadelphia Eagles mit einer Niederlage mehr.