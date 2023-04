Toronto - Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben ihre geringen Chancen auf die Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewahrt.

Bei den bereits für die Endrunde qualifizierten Toronto Maple Leafs gewann Detroit mit 5:2. Seider, der beim Team aus Detroit die meiste Einsatzzeit aller Feldspieler bekam, steuerte zwei Torvorlagen zum Sieg bei. Bei noch sechs ausstehenden Saisonspielen hat Detroit neun Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz in der Eastern Conference.

Einen überraschenden Rückschlag im Rennen um den Einzug in die Finalrunde kassierten unterdessen Tim Stützle und die Ottawa Senators. Bei den Columbus Blue Jackets, abgeschlagener Tabellenletzter im Osten, verloren die Senators am Sonntag (Ortszeit) mit 3:4. Stützle blieb ohne Torbeteiligung. In der Tabelle der Eastern Conference liegt Ottawa mit 80 Punkten drei Zähler vor Detroit.

Die Boston Bruins knackten durch ihren 4:3-Auswärtssieg nach Penaltyschießen bei den St. Louis Blues derweil eine besondere Schallmauer. Das derzeit beste Team der NHL feierte in Missouri seinen 60. Saisonsieg. Diese Zahl erreichten zuvor erst vier Mannschaften in der Geschichte der Liga. Zuletzt war dies in der Saison 2018/19 Tampa Bay Lightning gelungen. Mit 62 Siegen in der regulären Saison hält das Team aus Florida gemeinsam mit den Red Wings aus der Saison 1995/96 auch die absolute Bestmarke.