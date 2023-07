Båstad - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Sandplatz-Turnier im schwedischen Båstad vor dem Halbfinale ausgeschieden.

Der 26-Jährige verlor im Viertelfinale mit 2:6 und 3:6 gegen den Russen Andrej Rubljow. Nach nur 68 Minuten verwandelte der an Nummer 2 gesetzte Rubljow seinen zweiten Matchball. Für das Turnier in Skandinavien war Zverev an Position fünf gesetzt. Der Hamburger war zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in der dritten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini ausgeschieden.