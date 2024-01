Alexander Zverev und Angelique Kerber müssen in Melbourne weiter warten. Erst am Dienstag greifen die beiden United-Cup-Champions ins Geschehen ein.

Melbourne - Alexander Zverev und Angelique Kerber sind bei den Australian Open erst am Dienstag im Einsatz. Das deutsche Top-Duo hat damit noch einen Tag länger Zeit, sich in Melbourne auf das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison vorzubereiten.

Zverev trifft dann in seinem Erstrundenspiel in einem deutschen Duell auf Dominik Koepfer, Kerber bekommt es bei ihrem Comeback auf der großen Bühne mit der Amerikanerin Danielle Collins zu tun.

Zum Auftakt an diesem Sonntag sind im Melbourne Park in Tamara Korpatsch und Qualifikantin Ella Seidel zwei deutsche Spielerinnen im Einsatz. Am Montag finden dann sechs Spiele mit deutscher Beteiligung statt. Die Australian Open beginnen in diesem Jahr erstmals bereits am Sonntag. Damit soll der Spielplan der Erstrunden-Partien entzerrt werden. Zudem erhöht der zusätzliche Spieltag die Einnahmen der Veranstalter.