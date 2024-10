Shanghai - Alexander Zverev ist angesichts seiner Lungenprobleme mit „ziemlich viel Unsicherheit“ in das Turnier in Shanghai gestartet und hat sich mit seinem Tennis-Level selbst positiv überrascht. „Ich war eine Woche lang auf Antibiotika, also habe ich nicht trainiert. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht“, sagte der gebürtige Hamburger (27) nach seinem ungefährdeten Auftakterfolg bei dem Masters-1000-Event.

Er habe das Gefühl, noch nicht bei 100 Prozent zu sein. „Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen schneller müde werde, aber das wird mich noch eine Weile begleiten“, sagte Zverev.

Zverev zufrieden mit seinen Schlägen

Der French-Open-Finalist tritt trotz seiner Lungenentzündung in Shanghai an, nachdem er zuvor auf das Turnier in Peking verzichtet und eine kurze Pause eingelegt hatte. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich Zverev 6:4, 6:2 gegen den italienischen Qualifikanten Mattia Bellucci durch. Er hustete auch in dem Match, zog aber ungefährdet in die dritte Runde ein.

„Natürlich bin ich mit dem Niveau zufrieden“, sagte der Weltranglisten-Dritte. Was das Tennis betreffe, habe er sich gut gefühlt. „Das hat mich schon ein bisschen überrascht.“

Gegen wen spielt Zverev ums Achtelfinale?

Schon vor dem Turnier-Auftakt hatte der Olympiasieger von 2021 erklärt, dass sein Lungenproblem „nicht innerhalb von ein, zwei Wochen weggehen“ werde. „Das wird wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern“, sagte er. Dennoch hätten ihm die Ärzte versichert, dass sich seine Gesundheit nicht verschlechtern würde, wenn er Sport treibe.

Am Sonntag ist die deutsche Nummer eins spielfrei. In dem Duell zwischen dem Australier Jordan Thompson oder Tallon Griekspoor aus den Niederlanden wird sein nächster Gegner ermittelt.