Zverev siegt im Doppel - Nadal mit Rekord

Indian Wells - Alexander Zverev hat beim ATP Masters in Indian Wells einen Tag nach seinem frühen Aus im Einzel die nächste Runde im Doppel erreicht.

Mit dem Kasachen Andrej Golubew siegte der 24 Jahre Hamburger mit 7:6 (7:0) und 6:3 gegen Marcelo Arevalo aus Honduras und den Niederländer Jean-Julien Rojer. In der nächsten Runde trifft Deutschlands Tennis-Star mit seinem Partner auf das US-amerikanische Duo Taylor Fritz und Tommy Paul.

An beide Spieler hat Zverev keine guten Erinnerungen. Paul bezwang ihn am Montag in der zweiten Runde in drei Sätzen und Fritz gewann im vergangenen Jahr seine Viertelfinal-Partie gegen Zverev.

Seine beeindruckende Siegesserie in diesem Jahr fort setzte Rafael Nadal. Der 35-jährige Spanier gewann in der dritten Runde gegen den Briten Daniel Evans 7:5 und 6:3. Nadal blieb auch im 17. Spiel des Jahres ungeschlagen. Zudem feierte er seinen 400. Sieg bei einem Masters-Turnier - so viele wie kein anderer Spieler vor ihm. Nadals nächster Gegner ist der US-Amerikaner Reilly Opelka, der Denis Shapovalov aus Israel mit 6:7(4:7), 6:4 und 6:4 bezwungen hat.