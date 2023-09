Zverev: Schwere Entgleisung von Zuschauer bei US Open

New York - Alexander Zverev hat in seinem Achtelfinale bei den US Open von einer schweren verbalen Entgleisung eines Zuschauers berichtet.

„Er hat den bekanntesten Hitler-Satz gesagt“, sagte der 26-Jährige Mitte des vierten Satzes der Partie gegen den Italiener Jannik Sinner und zeigte in Richtung der Tribüne. „Das ist nicht zu akzeptieren, das ist unglaublich.“

Schiedsrichter James Keothavong ließ den Mann im Unterrang des Arthur Ashe Stadiums während der anschließenden Pause identifizieren, andere Zuschauer zeigten in dessen Richtung. Beim Stand von 6:4, 3:6, 6:2, 3:2 ging der Zuschauer begleitet von Sicherheitskräften von der Tribüne.