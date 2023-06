Zverev in Wimbledon an Position 19 gesetzt

London - Olympiasieger Alexander Zverev ist beim am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon an Position 19 gesetzt. Das geht aus den Setzlisten hervor, die die Organisatoren am Mittwoch veröffentlichten.

Jan-Lennard Struff geht demnach als Nummer 20 der Setzliste in das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. In der Weltrangliste belegen die beiden besten deutschen Tennisprofis die Ränge 21 und 22. Der spanische Profi Pablo Carreno Busta (Weltranglisten-20.) und der Russe Karen Chatschanow (11.) fehlen in der Wimbledon-Teilnehmerliste.

Bei den Damen zählt keine deutsche Spielerin zu den gesetzten Teilnehmerinnen. Die polnische French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek führt vor Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka aus Belarus die Setzliste an, die bei den Herren und Damen jeweils 32 Profis umfasst. Vorjahres-Halbfinalistin Tatjana Maria ist als Weltranglisten-58. die deutsche Nummer eins. Der Rasen-Klassiker läuft vom 3. bis zum 16. Juli.