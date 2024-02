Das Wetter setzt den Organisatoren der Biathlon-WM in Tschechien zu. Es ist in Nove Mesto nicht nur zu warm, starker Wind sorgt nun für eine Absage des Trainings.

Nove Mesto - Zu starker Wind hat zwei Tage vor dem Start der Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto zu einer Absage der geplanten Trainingseinheiten geführt.

Das Stadion und die Strecken mussten aufgrund der schwierigen Wettersituation gesperrt werden, die Athletinnen und Athleten konnten sich somit nicht auf die anstehenden Wettkämpfe vorbereiten. Derzeit gehe man davon aus, dass am Dienstag bei besserem Wetter wieder normal trainiert werden könne, sagte ein Sprecher des Weltverbandes IBU auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Am Mittwoch (17.20 Uhr/ARD und Eurosport) soll die Weltmeisterschaft mit dem Rennen der Mixed-Staffel beginnen. Bis zum 18. Februar geht es in Nove Mesto um insgesamt zwölf Titel.

Selbst ohne Sturm liefen die Vorbereitung in der Region Mähren südwestlich der Hauptstadt Prag zuletzt schwierig. Es herrschen deutliche Plusgrade, zudem hatte es in den vergangenen Tagen auch immer mal wieder geregnet. Die Hoffnungen sind groß, dass es zumindest in der zweiten WM-Woche kälter wird. Auf den Strecken rund um die Vysocina Arena liegt auf einem weißen Band etwa ein Meter Kunstschnee. In den Depots ist zudem ausreichend Kunstschnee vorhanden, um die Austragung der Wettkämpfe zu gewährleisten.