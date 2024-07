Paris - Zehnkampf-Weltmeister Pierce LePage wird bei den Olympischen Spielen in Paris verletzungsbedingt nicht an den Start gehen. Das kündigte der Kanadier auf Instagram an. LePage muss sich nach einem Bandscheibenvorfall operieren lassen. In einem Video sagte Lepage, er habe alles versucht, um rechtzeitig fit zu werden. Er habe sich jetzt entschieden, nicht anzutreten, um nicht noch weitere Verletzungen zu riskieren und im September nächsten Jahres in Tokio seinen WM-Titel verteidigen zu können.

Der 28-Jährige war vergangenes Jahr in Budapest mit 8.909 Punkten Weltmeister im Zehnkampf geworden. Er galt damit für Paris als einer der härtesten Konkurrenten von Leo Neugebauer, der WM-Fünfte hatte kürzlich bei den US-College-Meisterschaften mit 8.961 Punkten seinen deutschen Rekord verbessert. Auch der ehemalige Welt- und Europameister Niklas Kaul wird für das deutsche Team am 2. und 3. August bei Olympia starten.