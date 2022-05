Zahlen enttäuschend, Trend absehbar

Olympia: Die zehnteilige Kombo aus Fotos der letzten Tage zeigt die deutschen Goldmedaillengewinner bei den olympischen Sommerspielen in Tokio.

Halle (Saale)/mz - Es ist nun mal so, dass am Ende von Olympischen Spielen Medaillen gezählt werden. Natürlich gibt es auch andere Maßstäbe, die in Bilanzen einfließen können und sollten: Überraschungen, emotionale Momente, Bestleistungen. Aber Tabellen lügen nicht.