Los Angeles - Golf-Star Tiger Woods will sich angesichts der Waldbrände in Kalifornien aktuell noch keine Gedanken um sein Turnier der PGA-Tour im kommenden Monat machen. Das Genesis Invitational, bei dem Woods als Gastgeber fungiert, liegt in Pacific Palisades, dem Gebiet im Großraum Los Angeles, in dem derzeit die verheerenden Feuer wüten.

Wegen der immer noch dramatischen Lage kommen Woods derzeit wichtigere Fragen in den Sinn. „Im Moment liegt unser Fokus nicht auf dem Turnier“, sagte der 49-Jährige nach dem Debüt der TGL Indoor Golf League in Los Angeles. Es gehe vielmehr darum, „denen zu helfen, die mit den Folgen zu kämpfen haben und deren Leben verändert wurden“, betonte der 15-malige Major-Sieger.

Er würde zudem „ein paar Menschen kennen, die alles verloren“ hätten: „Das ist extrem hart“, sagte Woods. Auch die PGA-Tour hat sich bislang nicht zu dem Status des mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Turniers geäußert. Der Riviera Country Club, zu dem die Anlage gehört, ist bisher nicht direkt von den Feuern betroffen. Auf dem Platz sollen auch die Golf-Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2028 stattfinden.