Skispringerin Selina Freitag zeigt Konstanz und ist in Form. Nach zwei zweiten Plätzen greift sie bei der WM in Norwegen nach einer Medaille im Einzel.

Weltcup in Österreich

Selina Freitag schafft in Hinzenbach zwei Podestplätze.

Hinzenbach - Skispringerin Selina Freitag hat ihre starke Form bestätigt und bei der Generalprobe für die Nordische Ski-WM in Trondheim erneut einen Podiumsplatz geschafft. Die 23 Jahre alte Athletin belegte im zweiten Normalschanzen-Einzel von Hinzenbach in Österreich Rang zwei und landete nach Versuchen auf 90,5 und 88 Meter nur knapp hinter der Slowenin Nika Prevc. Schon am Samstag hatte Prevc vor Freitag gewonnen.

Freitag, 2023 bereits Weltmeisterin im Team und Mixed-Team, scheint bereit für ihre erste Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft. In den vergangenen Wochen war sie auch stärker als Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid, die am Sonntag nach Sprüngen auf 81 und 82,5 Meter auf Rang sieben landete. Im ersten Einzel hatte sie Platz neun belegt. Dritte am Sonntag wurde Abigail Strate aus Kanada.

Vier WM-Entscheidungen

Am kommenden Freitag (14.00 Uhr) steht für Freitag und Co. das WM-Einzel auf der Normalschanze auf dem Programm. Danach folgen das Teamspringen, das Mixed sowie das Einzel von der Großschanze. Vor zwei Jahren im slowenischen Planica hatte Schmid, damals vor ihrer Hochzeit noch Althaus, drei Goldmedaillen sowie einmal Bronze gewonnen.