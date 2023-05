Durban - Tischtennis-Nationalspielerin Ying Han ist bei den Weltmeisterschaften in Südafrika als letzte deutsche Spielerin im Viertelfinale ausgeschieden.

Die Weltranglisten-Neunte verlor am Freitag in 0:4 Sätzen gegen die aktuelle Nummer eins der Welt, die Chinesin Sun Yingsha. An derselben Gegnerin war die 40 Jahre alte Han bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio und bei der WM 2021 in Houston gescheitert.