Die Australierin Ashleigh Barty ist bei den US Open an Nummer Eins gesetzt.

New York - Die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat bei den US Open in New York die zweite Runde erreicht.

Die Wimbledonsiegerin aus Australien setzte sich gegen die Russin Vera Swonarewa mit 6:1, 7:6 (9:7) durch.

Barty hatte vor gut einer Woche das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen und gilt beim letzten Grand Slam des Jahres als Topfavoritin auf den Titel.