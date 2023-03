Los Angeles - Die englische E-Sports Organisation Williams Resolve hat das Rocket League Ally Women's Open gewonnen. Mit 4:0 (4:2; 12:2; 5:4; 3:1) holten sich die Spielerinnen den Sieg gegen das deutsche Team Ern Roar Lionesses.

„Wir haben viel Arbeit investiert und wissen, was wir von uns selbst erwarten“, sagte Resolve-Spielerin Bella „Crimson“ Selwood in einem Interview nach dem Sieg. „Es ist gut an diesem Tag zu performen und sicherzustellen, dass es zählt.“

Als bestes Team der Qualifikationsspiele und ungeschlagen in den Playoffs gewann Williams Resolve auch das Finale ohne Probleme. Besonderes auf der zweiten Karte ließen die Spielerinnen keine Chance ungespielt und holten unschlagbare zwölf Tore.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich bin sehr stolz auf unsere Performance heute“, twitterte Ern Roar-Spielerin Rose „RoseBlushes“ Skillett nach der Niederlage. „Wir setzen uns neue Maßstäbe für diese Art von Turnieren.“