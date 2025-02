Die Golden State Warriors kommen in der NBA nicht in Schwung. Nach zuletzt zwei Siegen gibt es im Heimspiel gegen Phoenix wieder eine Niederlage. Auch bei Schröder läuft wenig zusammen.

San Francisco - Dennis Schröder und die Golden State Warriors finden in der NBA kurz vor dem Ende des Transferfensters weiter keinen Rhythmus. Nach zuletzt zwei Siegen kassierte der ehemalige Serienmeister zu Hause ein 105:130 gegen die Phoenix Suns, die eine ähnliche Saisonbilanz haben und ein direkter Konkurrent im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs sind. Mit Ausnahme von kurzen Phasen im ersten Viertel hatten die Warriors keine Führung mehr und ließen Phoenix im Schlussviertel zeitweise auf bis zu 29 Punkte davonziehen. Die Warriors haben seit November keine drei Spiele in Serie mehr gewonnen.

Schröder hatte nach zuletzt besseren Leistungen keinen überzeugenden Auftritt und kam als Spieler von der Bank in 21 Minuten zu 5 Punkten. Seine 4 Steals und 6 Rebounds waren ordentlich, offensiv gelang dem Weltmeister aus Braunschweig aber wenig. Beste Werfer bei den Gastgebern waren Moses Moody und Andrew Wiggins mit jeweils 17 Zählern. Für die Suns verbuchte Devin Booker mit 31 die meisten Zähler. Kevin Durant kam bei seiner Rückkehr nach San Francisco auf 19 Punkte.