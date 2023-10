Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der NBA gibt Victor Wembanyama sein Debüt in der Vorbereitung. Dem Franzosen gelingen 20 Punkte - aber kein Sieg.

Wembanyama erstmals in Spurs-Vorbereitung auf dem Platz

Oklahoma City - Supertalent Victor Wembanyama hat sein Debüt in der NBA-Vorbereitung gegeben und dabei 20 Punkte erzielt. Dennoch unterlag der Franzose mit den San Antonio Spurs bei den Oklahoma City Thunder 121:122.

Wembanyama traf 8 seiner 13 Würfe und verbuchte in den 19 Minuten auf dem Feld fünf Rebounds. Der 19-Jährige war an erster Stelle beim NBA-Draft ausgewählt worden und gilt wegen seiner technischen Fähigkeiten in Kombination mit seiner außergewöhnlichen Größe von 2,24 Metern als absolutes Ausnahmetalent und kommender Superstar.

Auch der derzeit noch prominenteste Spieler der Liga, LeBron James, spielte gut zwei Wochen vor dem Saisonstart am 24. September erstmals in der Vorbereitung. Mit den Los Angeles Lakers holte James einen Sieg gegen die Brooklyn Nets. In seinen 17 Minuten verbucht er zehn Punkte, fünf Vorlagen und drei Rebounds.

Isaiah Hartenstein kam mit den New York Knicks zu einem 114:107 gegen die Boston Celtics. Der Center spielte 20 Minuten, erzielte neun Punkte, holte drei Rebounds und legte drei Körbe für Mitspieler auf.