Weltranglisten-Zweite Sabalenka in Wimbledon im Halbfinale

Aryna Sabalenka setzte sich in zwei Sätzen gegen Madison Keys durch.

London - Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka steht in Wimbledon im Halbfinale. Die 25 Jahre alte Tennisspielerin aus Belarus gewann beim Rasen-Klassiker ihr Viertelfinale gegen Madison Keys aus den USA mit 6:2, 6:4 und steht damit in London wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten Vier.

Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in Wimbledon nicht spielen dürfen.

Gegen Keys verwandelte die Australian-Open-Siegerin nach 1:27 Stunden ihren zweiten Matchball. Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Sabalenka an diesem Donnerstag mit Titelverteidigerin Jelena Rybakina aus Kasachstan oder der Tunesierin Ons Jabeur zu tun.