Weltmeister Ganna gewinnt Auftakt von Tirreno-Adriatico

Lido di Camaiore - Weltmeister Filippo Ganna hat das Auftaktzeitfahren der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico für sich entschieden.

Der Italiener siegte auf dem 13,9 Kilometer langen Kurs im Badeort Lido di Camaiore mit elf Sekunden Vorsprung vor dem Belgier Remco Evenepoel. Der deutsche Kletterspezialist Emanuel Buchmann, der bei dem Rennen seine Vorbereitung auf den im Mai stattfindenden Giro d'Italia fortsetzt, spielte erwartungsgemäß keine Rolle und belegte mit 1:32 Minuten Rückstand Platz 109.

Das sogenannte Rennen zwischen den Meeren über sieben Etappen wird vor allem in der zweiten Hälfte sehr anspruchsvoll. Allerdings gibt es in diesem Jahr keine echte Bergankunft. Die Schlussetappe findet am Sonntag rund um San Benedetto del Tronto an der italienischen Ostküste statt.