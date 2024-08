Saint-Denis - Weitspringer Simon Batz hat beim zweiten Olympiasieg des griechischen Favoriten Miltiadis Tentoglou den guten sechsten Platz belegt. Der Mannheimer sprang im Stade de France 8,07 Meter, Tentoglou gewann mit 8,48 Metern. Der 26-Jährige ist außerdem Leichtathletik-Weltmeister im Freien und in der Halle sowie Europameister.

Silber ging mit 8,36 Metern an Wayne Pinnock aus Jamaika, Bronze holte der Italiener Mattia Furlani mit 8,34 Metern. Batz gelang sein bester Versuch im zweiten Durchgang, für Momente lag der 21-Jährige damit sogar auf Platz drei, ehe der Schweizer Simon Ehammer als nächster Springer sofort vorbeizog. Tentoglou übernahm danach die Führung und gab sie nicht mehr ab.

Herbe Enttäuschung für Ingebrigtsen

Norwegens Lauf-Star Jakob Ingebrigtsen blieb über 1500 Meter drei Jahre nach Gold in Tokio unerwartet ohne Medaille. Der 23-Jährige diktierte das Rennen lange, aber am Ende siegte im Spurt überraschend der Amerikaner Cole Hocker in olympischer Rekordzeit von 3:27,65 Minuten.

Silber sicherte sich der britische Weltmeister Josh Kerr (3:27,79), Bronze Yared Nuguse (3:27,80) aus den USA, erst dann folgte Ingebrigtsen (3:28,24).

Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften hatte er sich jeweils britischen Läufern geschlagen geben müssen. Vor einem Jahr in Budapest bezwang ihn Kerr, der in Tokio 2021 Bronze gewann.

Hammerwurf-Hochburg Kanada

Im Hammerwurf der Frauen siegte Camryn Rogers aus Kanada mit 76,97 Metern. Die Weltmeisterin machte es damit ihrem Landsmann Ethan Katzberg nach, der Gold im Männer-Wettbewerb geholt hatte.

100-Meter-Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia sprintete an ihrem zweiten Gold der Spiele von Paris vorbei. Die 23-Jährige musste sich über 200 Meter in 22,08 Sekunden klar Gabby Thomas geschlagen geben. Die Amerikanerin siegte in starken 21,83 Sekunden.