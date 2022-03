Weikert: European Championships gut für Olympia-Bewerbung

Rust - DOSB-Präsident Thomas Weikert betrachtet die European Championships in München im kommenden August als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung.

„Wir haben ja auch noch die Special Olympics in Berlin und die World University Games 2025 in Rhein-Ruhr. Ich denke, das ist eine gute Vorbereitung für den DOSB, sich um eine Bewerbung für Olympia in absehbarer Zeit zu kümmern“, sagte der 60-Jährige beim Medientag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Europa-Park. In Rust waren etliche Teilnehmer der vergangenen Spiele in Tokio und Peking zur Verleihung des „Team D Award“ versammelt.

Weikert bekräftigte erneut, dass eine mögliche Bewerbung für Sommer- oder Winterspiele in Deutschland „gut vorbereitet“ sein müsse. „Man kann nicht einfach sagen, wir bewerben uns für X. Wir arbeiten das vernünftig auf. Wir gucken, dass wir alle Beteiligten - Bevölkerung, Wirtschaft, Politik - hinter uns kriegen“, so der DOSB-Chef. „Wenn wir das haben, sagen wir Ort und Zeit, wofür wir uns bewerben könnten.“ Die nächsten Spiele wurden vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) an Paris 2024, Mailand/Cortina d'Ampezzo 2026, Los Angeles 2028 und Brisbane 2032 vergeben. Eine mögliche deutsche Kandidatur für die Winterspiele 2030 könnte noch zu früh kommen.

Bei den European Championships in München vom 11. bis 21. August werden die Europameisterschaften mehrerer Sportarten ausgetragen - unter anderen in der Leichtathletik, im Radsport und im Turnen.