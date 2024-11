Der Däne Magnussen kann in São Paulo zunächst nur zuschauen. Der Haas-Teamkollege von Hülkenberg muss wegen Übelkeit auf einen Einsatz verzichten. Ist für ihn sogar der Grand Prix in Gefahr?

São Paulo - Nico Hülkenbergs Haas-Teamkollege Kevin Magnussen muss zum Formel-1-Auftakt in São Paulo zuschauen. Wie der US-Rennstall mitteilte, kann der Däne am Freitag an den Einheiten zum Grand Prix von Brasilien nicht teilnehmen. Magnussen leidet an Übelkeit. Damit verpasst der 32-Jährige das Auftakttraining und die Sprint-Qualifikation. Er wird außerdem nicht beim Sprint-Rennen am Samstag dabei sein dürfen.

Haas wünscht Magnussen eine schnelle Genesung. Das US-Team wollte sich zunächst nicht dazu äußern, ob sogar dessen Start in der Qualifikation und am Grand Prix selbst in Gefahr sei, man werde zu gegebener Zeit über die weitere Entwicklung informieren.

Magnussen, der in dieser Saison zuletzt zweimal nacheinander in die Punkte gefahren war, wird von Ersatzpilot Oliver Bearman vertreten. Der Brite wird 2025 auch neuer Stammfahrer bei Haas. Magnussen hat keinen neuen Vertrag mehr erhalten.