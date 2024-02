WM in Katar

Steht im Finale der Weltmeisterschaft in Katar: Lena Hentschel.

Doha - Wasserspringerin Lena Hentschel hat bei den Weltmeisterschaften in Katar einen weiteren Olympia-Quotenplatz für das deutsche Team gewonnen. Die 22-Jährige zog im Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett als Neunte ins Finale der besten zwölf Springerinnen ein. Für ihre fünf Sprünge erhielt sie 282,15 Punkte.

Die zweite deutsche Springerin Saskia Oettinghaus schied als 15. dagegen aus. Beste Athletin des Halbfinals war die Chinesin Chen Yiwen mit 354,75 Punkten. Das Finale findet am Freitagabend (16.32 Uhr/MEZ) statt.

Ein Quotenplatz bedeutet, dass Deutschland in dem Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris mit einer Athletin starten darf. Der Platz ist nicht an Personen gebunden.