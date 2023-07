Timo Barthel und Lars Rüdiger aus Deutschland in Aktion.

Fukuoka - Die beiden Wasserspringer Timo Barthel und Lars Rüdiger haben die Hoffnungen auf eine WM-Medaille mit einem guten Vorkampf im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett genährt.

Die beiden WM-Dritten von 2022 belegten am Samstagmorgen im japanischen Fukuoka den vierten Platz und qualifizierten sich damit souverän für das Finale am Abend (Ortszeit). Die beiden 27-Jährigen holten in sechs Sprüngen 383,04 Punkte und lagen damit nur 0,42 Zähler hinter den drittplatzierten Briten und 1,65 Zähler hinter Italien auf Rang zwei. China gewann den Vorkampf souverän.