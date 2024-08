In Paris holt er die Silbermedaille und hat damit das komplette Medaillen-Set. Jetzt kündigte Wassersprung-Star Tom Daley seinen Rückzug an.

London - Der britische Wassersprungstar Tom Daley hat nach den Olympischen Spielen in Paris seinen Rücktritt bekanntgegeben. Das sagte der 30-Jährige in einem Interview der britischen „Vogue“. Der 30-Jährige hatte in Paris Silber im Synchron-Turmspringen vom 10-Meter-Turm gewonnen. Es war die fünfte olympische Medaille seiner Karriere. 2021 hatte Daley in Tokio Gold geholt.

Die Entscheidung, seine Karriere zu beenden, hatte Daley schon vor den Sommerspielen in Paris getroffen. „Es fühlte sich sehr, sehr surreal an“, sagte der fünfmalige Medaillengewinner. „Ich war so unglaublich nervös vorab, weil ich wusste, dass es meine letzten Olympischen Spiele werden.“

Sohn überredet ihn zu erneuter Teilnahme

Ursprünglich hatte sich Daley bereits nach den Spielen von Tokio zurückziehen wollen. Doch sein ältester Sohn habe ihn dazu überredet, noch einmal an Olympia teilzunehmen. „Es ist etwas ganz Besonderes, das vor den Augen meines Sohnes zu tun, der mich gebeten hat, zurückzukommen“, sagte Daley. „Jetzt habe ich eine Medaille in jeder Farbe.“

2012 in London und 2016 in Rio hatte er bereits Bronze gewonnen, bevor er in Tokio Gold und eine weitere Bronzemedaille gewann.