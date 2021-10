Washington Capitals zu stark für Stützles Ottawa Senators

Ottawa - Die Washington Capitals um Alexander Owetschkin sind in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zu stark für Tim Stützle und seine Ottawa Senators gewesen.

Beim 5:7 (1:4, 3:2, 1:1) blieb Stützle ohne Scorerpunkt, allerdings stand der ehemalige Angreifer der Adler Mannheim bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

In den Fokus rückten neben seinem Mitspieler Drake Batherson, dem zum ersten Mal drei Tore in einer Partie für Ottawa gelangen, die Capitals-Torjäger T. J. Oshie und Owetschkin. Oshie war ebenfalls dreifach erfolgreich und der russische Routinier kam in den vergangenen sechs Partien auf sieben Treffer und fünf Vorlagen. In der Liste der besten NHL-Torschützen der Geschichte liegt er dank seiner beiden Treffer gegen die Senators nur noch vier Tore hinter dem viertplatzierten Brett Hull, der in seiner Laufbahn 741 Mal getroffen hatte.

Weiter ungeschlagen bleiben neben Leon Draisaitls Edmonton Oilers, die spielfrei waren, die Carolina Hurricanes, die Florida Panthers und die St. Louis Blues. Carolina gewann mit 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) gegen die Toronto Maple Leafs, Florida setzte sich mit 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) gegen die Arizona Coyotes durch und die Blues bezwangen die Los Angeles Kings, bei denen Ex-Bundestrainer Marco Sturm inzwischen als Assistenzcoach tätig ist, mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).