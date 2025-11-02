Franz Wagner und Dennis Schröder sind mit ihren Teams schwach in die neue NBA-Saison gestartet. Nun zeigen beide ihre Klasse und führen ihre Mannschaften zu wichtigen Siegen.

Washington - Basketball-Europameister Franz Wagner hat mit den Orlando Magic in der NBA einen wichtigen Sieg eingefahren. Beim klaren 125:94 (75:56) bei den Washington Wizards erzielte der Berliner 25 Punkte und glänzte zudem mit je sechs Rebounds und Assists sowie drei Steals.

Bester Werfer der Magic war Paolo Banchero mit 28 Punkten. Tristan da Silva steuerte von der Bank zwei Punkte zum dritten Saisonsieg Orlandos bei, das erstmals in der noch jungen Spielzeit zwei Spiele in Folge gewann.

Kings gewinnen bei Bucks

Auch die Sacramento Kings um Dennis Schröder sind enttäuschend in die Saison gestartet. Mit einem 135:133 (70:71)-Erfolg bei den Milwaukee Bucks gelang ihnen nun ein erstes Ausrufezeichen. Schröder zeigte in einem offensiv gut aufgelegten Team seine beste Saisonleistung mit 24 Punkten sowie sieben Assists. Kurz vor Schluss verwandelte der 32 Jahre alte Spielmacher in einer hektischen Schlussphase zudem die beiden vorentscheidenden Freiwürfe für die Kings.

Neben Schröder erzielten auch Zach LaVine (31), DeMar DeRozan (29) und Domantas Sabonis (24) mehr als 20 Punkte für Sacramento, das im sechsten Saisonspiel den zweiten Sieg einfuhr.