Sechs Siege aus sieben Spielen: Die Orlando Magic sind in der NBA äußerst erfolgreich unterwegs. Franz Wagner spielt erneut stark, ein anderer Europameister hat dagegen derzeit zu kämpfen.

Orlando - Die Orlando Magic haben ihre gute Form in der NBA erneut unter Beweis gestellt und gegen die Chicago Bulls den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen geholt. Angeführt von Basketball-Weltmeister Franz Wagner sowie seinem im Schlussviertel überragenden Mitspieler Desmond Bane gewann Orlando 125:120. Wagner verbuchte 25 Punkte, Bane erzielte allein 18 seiner 37 Zähler im letzten Viertel.

Weniger gut lief es für Europameister Tristan da Silva, der in 21 Minuten keinen seiner vier Würfe traf. Mit bloß zwei Rebounds und einer Vorlage blieb er weit unter seinen Möglichkeiten.

Die Magic sind nach etwa einem Viertel der Saison voll auf Playoff-Kurs. An der Spitze ihrer Eastern Conference festigten die Detroit Pistons durch einen knappen 99:98-Sieg gegen die Atlanta Hawks ihre Führung.