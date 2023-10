Cleveland - Franz Wagner ist in der NBA-Vorbereitung in bemerkenswerter Frühform und hat mit den Orlando Magic auch das zweite Testspiel gewonnen. Beim 108:105 gegen die Cleveland Cavaliers kam der Basketball-Weltmeister in 18 Minuten auf 18 Punkte.

„Es fühlt sich sehr gut an, wir machen Fortschritte und wenden an, worüber wir im Training sprechen. Ich denke, es war sogar ein sichtbarer Fortschritt im Vergleich zum ersten Spiel“, sagte Wagner. „Ich fühle mich gut, es macht Spaß, wieder mit den Jungs zu spielen. Es ist aber auch ein komplett anderes Spiel, als das was ich im Sommer gespielt habe, ich gewöhne mich also auch erst wieder dran.“

Sein älterer Bruder Moritz Wagner kam in 16 Minuten auf 14 Zähler. Die beiden Berliner hatten jeweils nur einen Fehlwurf. Die NBA-Saison beginnt am 24. Oktober.