Dallas - Die Dallas Mavericks müssen in der finalen Vorbereitungsphase der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Basketball-Star Luka Doncic verzichten. Der 24 Jahre alte Slowene hat nach der Spanien-Reise der Texaner mit einer Zerrung in der linken Wade zu kämpfen und muss zunächst aussetzen.

Ob Doncic am kommenden Mittwoch zum Saisonstart gegen die San Antonio Spurs wieder dabei sein kann, ist noch offen. Mavericks-Trainer Jason Kidd äußerte für ein zeitnahes Comeback aber Hoffnung. Doncic, der bei der WM in Asien mit Slowenien im Viertelfinale ausschied, hatte schon in der Vergangenheit mit Wadenproblemen zu kämpfen.