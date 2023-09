Ons Jabeur hatte im vergangenen Jahr in New York das Finale erreicht.

New York - Die Tennis-Weltranglistenfünfte Ons Jabeur ist als nächste Titelanwärterin bei den US Open im Achtelfinale gescheitert. Die 29 Jahre alte Tunesierin unterlag der Chinesin Zheng Qinwen in 82 Minuten mit 2:6, 4:6.

Jabeur hatte im vergangenen Jahr beim Grand-Slam-Turnier in New York das Finale erreicht und war nun an Position fünf gesetzt. Zuvor waren bereits die topgesetzte Polin Iga Swiatek und die Weltranglistendritte Jessica Pegula aus den USA in der Runde der besten 16 ausgeschieden.

Jabeur hatte im Turnierverlauf über eine Grippe geklagt und wirkte bei allen Auftritten angeschlagen. Die 20 Jahre alte Zheng steht erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka aus Belarus, die nach dem Turnier neue Weltranglistenerste wird, und der Russin Darja Kassatkina.