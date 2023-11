Foxborough - Die New England Patriots kommen mit einer weiteren Niederlage im Gepäck zu ihrem Gastspiel nach Deutschland. Vor der Reise nach Frankfurt zum Duell mit den Carolina Panthers am kommenden Sonntag unterlag das Team von Trainer-Guru Bill Belichick den Washington Commanders 17:20 und kassierte die siebte Niederlage im neunten NFL-Spiel der Saison.

Die Patriots haben vor ihrem ersten Pflichtspiel in Deutschland damit nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs und können eine erneut enttäuschende Saison kaum noch verhindern.

Im letzten Angriffsspielzug auf dem Weg zu einem möglichen Field Goal und dem Ausgleich unterlief Patriots-Quarterback Mac Jones in dem Heimspiel eine Interception. Sein Pass wurde von seinem Mitspieler JuJu Smith-Schuster abgefälscht und landete in den Händen eines Gegenspielers. Die Patriots-Niederlage war damit besiegelt. Das Team trifft eine Woche nach dem 21:14 der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins ebenfalls in Frankfurt am Main auf die Carolina Panthers.

Mit einem 37:3 gegen die Seattle Seahawks verbesserten die Baltimore Ravens ihre Bilanz unterdessen auf sieben Siege bei zwei Niederlagen. Beim vierten Sieg in Serie war Gus Edwards mit zwei Touchdowns nach Laufspielzügen der Mann des Tages. Den letzten Touchdown für die Ravens erzielte Odell Beckham Jr.