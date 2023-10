Am Sonntag treffen die Kansas City Chiefs in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Vor dem Abflug kassiert der Super-Bowl-Champion eine unerwartete Niederlage in Denver. Miami dagegen kommt mit Schwung.

Denver - Eine Woche vor dem Deutschland-Gastspiel in Frankfurt gegen die Miami Dolphins haben die Kansas City Chiefs überraschend ihre zweite Niederlage der NFL-Saison kassiert. Gegen die Denver Broncos kassierte der Super-Bowl-Sieger am Sonntag ein 9:24 und blieb ohne eigenen Touchdown.

Das war Quarterback Patrick Mahomes seit Dezember 2021 nicht mehr passiert. Der Anführer der Chiefs war durch grippeähnliche Symptome geschwächt und leistete sich zwei Fehlpässe zum Gegner. „Ich habe mich noch nie so schlecht dabei gefühlt, aus diesem Stadion zu laufen“, sagte Mahomes, der in seiner Karriere zuvor noch nie in Denver verloren hatte.

Philadelphia Eagles erfolgreichstes Team

Die Miami Dolphins reisen dagegen mit Schwung nach Deutschland. Gegen die New England Patriots - die am 12. November ebenfalls in Frankfurt auf die Carolina Panthers treffen - holte das Team ein 31:17. Tua Tagovailoa hatte drei Touchdown-Pässe und warf für insgesamt 324 Yards. Ihm unterlief ein Fehlpass. Mac Jones von den Patriots kam auf zwei Touchdowns und eine Interception und brachte die Patriots beim 7:0 sogar in Führung. Nach dem Ausgleich noch im ersten Viertel gaben die Dolphins die Kontrolle über die Partie nicht mehr aus der Hand. Nach Frankfurt reist Miami als Spitzenreiter der AFC East.

Erfolgreichstes Team der Saison bleiben die Philadelphia Eagles. Nach dem 38:31 gegen die Washington Commanders ist die Mannschaft um Quarterback Jalen Hurts die einzige der NFL, die sieben von acht Partien gewonnen hat. Die San Francisco 49ers, vor drei Wochen wie die Eagles noch ungeschlagen, kassierten dagegen ihre dritte Pleite in Serie. Gegen die Cincinnati Bengals gab es ein 17:31.