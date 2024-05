Im Kampf um die letzten Olympia-Tickets erleiden die deutschen Volleyballerinnen weitere Rückschläge. Gegen den direkten Konkurrenten Kanada verliert das Team in der Nationenliga deutlich.

Arlington - Die Olympia-Chancen der deutschen Volleyballerinnen sind nach zwei weiteren Niederlagen in der Nationenliga nur noch minimal. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) verlor in Arlington (USA) 0:3 (23:25, 20:25, 21:25) gegen Polen. In der deutschen Nacht war das Team zuvor dem direkten Konkurrenten Kanada (20:25, 15:25, 22:25) ebenfalls deutlich unterlegen gewesen.

Die direkte Qualifikation für Paris hatte die DVV-Auswahl im vergangenen Jahr verpasst. Die letzte Gelegenheit bietet nun die Weltrangliste, für die in der Nationenliga wichtige Punkte vergeben werden. Deutschland müsste noch mehrere Plätze auf Rang zehn klettern.

Die Aussichten stehen allerdings schlecht. In den bisherigen sieben von insgesamt zwölf Vorrunden-Spielen haben die deutschen Volleyballerinnen sechsmal verloren. Der große Rückstand konnte unter dem neuen Bundestrainer Alexander Waibl nicht verkleinert werden. Im Gegenteil, Kanada konnte seinen Abstand auf Deutschland allein durch den Sieg im direkten Aufeinandertreffen um rund 13 Punkte vergrößern.

In der Nacht auf Montag (01.30 Uhr deutscher Zeit) geht es in der nächsten Partie für das deutsche Team gegen Bulgarien.