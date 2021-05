Volleyballerinnen erkämpfen sich ersten Sieg in Nationenliga

Mittelblockerin Camilla Weitzel verwandelte in Rimini den zweiten Matchball zum verdienten Erfolg.

Rimini - In einem Marathonspiel haben sich die deutschen Volleyballerinnen ihren ersten Sieg in der Nationenliga erarbeitet. Die junge Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang den Olympia-Vierten von 2016 aus den Niederlanden mit 3:2 (18:25, 25:18, 28:30, 25:23, 15:12).

Mittelblockerin Camilla Weitzel verwandelte in Rimini den zweiten Matchball zum verdienten Erfolg. Einen Tag nach der Auftaktniederlage gegen die Russinnen (0:3) war Außenangreiferin Lina Alsmeier mit 18 Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferin. Koslowskis Mannschaft bestreitet am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Belgien ihre dritte Partie in dem Turnier.