Anaheim - Die bereits ausgeschiedenen deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga den dritten Sieg geschafft.

Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski schlug in Anaheim (USA) Kuba 3:0 (25:23, 25:23, 25:22). Es war der dritte Sieg im elften Spiel für die DVV-Auswahl, die bereits vorher keine Chance mehr auf das Erreichen der Finalrunde hatte. „Es war wirklich gut, wie wir durchgespielt haben – relativ konstant und vor allem haben wir es im Vergleich zu vielen anderen Spielen mal geschafft, in den wichtigen Situationen einen kleinen Rückstand aufzuholen und die entscheidenden Punkte zu machen“, sagte Moritz Reichert

Für das deutsche Team steht noch ein Spiel an, um wichtige Punkte für die Weltrangliste zu sammeln und Selbstvertrauen für die restliche Saison zu tanken. In den Partien der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. Dafür müssten die deutschen Spieler noch einige Plätze gutmachen.

Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die besten acht Mannschaften in die Finalrunde. Letzter deutscher Gegner ist Olympiasieger Frankreich am Montag um 2.00 Uhr deutscher Zeit.